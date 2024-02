Furtwangen im Schwarzwald: Brand in Mehrfamilienhaus verursacht rund 100 000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert. Foto: dpa/Marijan Murat

Bei einem Brand in Furtwangen im Schwarzwald ist ein Mehrfamilienhaus entsteht ein Schaden von rund 100 000 Euro. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Ursache ist bislang unbekannt.











Link kopiert



Nach einem Brand in Furtwangen im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Mehrfamilienhaus nicht mehr zu bewohnen. Der Schaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Fünf Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung, der Rettungsdienst behandelte sie vor Ort. Als die Rettungskräfte eintrafen, sei der Brand auf dem Balkon im zweiten Stock ausgemacht und schnell gelöscht worden. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf den darunterliegenden Balkon verhindert. Im Dachstuhl seien mehrere Glutnester entdeckt worden, sodass dieser zu Löschung geöffnet worden sei. Die Ursache des Brandes in der Nacht zum Samstag war zunächst unklar.