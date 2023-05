1 Robert Seifried vor seinem Berkheimer Haus mit original VfB-Wappen Foto: Ines Rudel

Esslingen - Wer sagt denn, dass es einen Brustring nur auf Trikots geben kann? In Berkheim steht ein Haus, bei dem schon von Weitem klar ist: Hier wohnt ein echter VfB-Fan. Als Robert Seifried die Fassade seines Hauses im Kornbergweg sanieren ließ, hat er sich einen Traum erfüllt. Das Haus wurde weiß gestrichen und bekam auf der Vorderseite ein großes VfB-Logo. Zugegeben, der Brustring in leuchtendem VfB-Rot reicht nicht komplett ums ganze Haus herum. Trotzdem sticht das Haus jedem ins Auge. Die Seifrieds sind es gewohnt, dass immer wieder Leute stehen bleiben oder langsam mit dem Auto vorbeifahren, einige machen auch Fotos. Um das Original-Wappen des VfB verwenden zu dürfen, musste sich Seifried extra eine Genehmigung des Vereins einholen. Er bekam eine CD mit den Daten zugeschickt, davon hat eine Firma eine Schablone erstellt. „Dann wurde alles in Handarbeit aufgemalt, mit allem Schnickschnack“, erinnert sich Seifried. Fast zwei Tage war eine Stuckateurin damit beschäftigt. Billig war das Ganze nicht. „Man hätte sich dafür mindestens vier Dauerkarten kaufen können“, sagt er lachend. Vorbild für seine Fassade war übrigens ein Haus in Schorndorf, das Seifried auf einer Radtour entdeckt hatte. Dort erstreckt sich das VfB-Zeichen sogar über das halbe Haus. „Das hat mir dermaßen imponiert“, erinnert er sich. In Deizisau kennt er noch ein Gebäude mit einer HSV-Raute. Seine Tochter, die im selben Haus wohnt, war sofort Feuer und Flamme, schließlich ist sie auch VfB- Fan. Bei seiner Frau musste er schon mehr Überzeugungsarbeit leisten. Aber letztlich war auch das kein Problem: „Ich bin relativ gut darin, andere zu überreden“.