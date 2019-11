Konzertabsage in der Porsche-Arena Sarah Connor sagt Auftritt in Stuttgart ab

Die Popsängerin Sarah Connor hat kurzfristig ihr Konzert das an diesem Sonntag (3. November) in Stuttgart stattfinden sollte, krankheitsbedingt abgesagt. Geplant war ein Auftritt in der Porsche-Arena. Ein Nachholtermin wird noch bekannt gegeben werden.