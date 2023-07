1 Elke Lochmann am Steuer ihres historischen Fendts Foto: Karsten Schmalz

Ein buntes Grüppchen Unternehmungslustiger hat sich am Treffpunkt in Großbottwar eingefunden: Mit wetterfester Kleidung sitzen die zehn Personen erwartungsfroh je zur Linken und zur Rechten in dem mit gelben Planen ausgestatteten Wagen, der Elke Lochmann gehört. Dieser ist ein wahrgewordener Traum der ausgebildeten Weinerlebnisführerin, die „in Lauffen automatisch mit Wein aufgewachsen und dem Weinbau seit über 50 Jahren verbunden ist“. Durch die Tatsache, dass sie in einen Großbottwarer Vollerwerbsbetrieb eingeheiratet hat und seither in der Storchenstadt lebt, kennt sie Wein und Landschaft bestens.