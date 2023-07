7 Wartet seit Monaten: Fatih Yildizeli will in Stuttgart eine FIliale von Loqma Churros eröffnen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Eigentlich sollten in der Stuttgarter Eberhardstraße bereits seit Monaten Churros gebacken werden. Aber im Baurechtsamt herrscht ein Antragsstau. Den Betreiber Fatih Yildizeli kostet die Verzögerung jeden Monat einige Tausend Euro. Trotzdem hat er Verständnis.









Die Wände sind gefliest und gestrichen, das Stromnetz ist erneuert, die Decke abgehängt. Viel weiter kam Fatih Yildizeli in seinem Lokal an der Stuttgarter Eberhardstraße nicht. „Wir sind bald für Sie da!“, lautet zwar die Ankündigung für das Loqma Churros im Fenster. Aber das städtische Baurechtsamt verhängte für die Neueröffnung einen Baustopp. Neben Zementsäcken, Farbeimern und Blechrohren steht seine Instagram-taugliche Wanddekoration noch in Folie gehüllt mitten im Raum. „Diet always starts tomorrow“, lautet der Slogan für Loqma Churros. Fatih Yildizeli wartet seit Monaten auf eine Nachricht von der Stadt und zahlt derweil Tausende von Euro für Pacht und andere Kosten, ohne Einnahmen zu haben – wie viele andere Gastronomen.