Fünf Verletzte nach Unfall auf der B 10: Verbotenes Abbiegen führt zu Zusammenstoß

1 Die B 10 wurde am Dienstagmorgen kurzzeitig gesperrt. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 35-Jähriger wollte auf der B 10 nahe der Enzweihinger Steige trotz Verbots nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW.











Link kopiert



Fünf Personen sind am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der B10 nahe der Enzweihinger Steige verletzt worden – eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-Jähriger gegen 7.35 Uhr in Richtung Stuttgart auf der linken Spur unterwegs, als er trotz Verbots über die doppelt durchgezogene Mittellinie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Dabei übersah der Fiat-Fahrer jedoch einen BMW, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Dessen 30-jähriger Fahrer versuchte noch durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern, was ihm aber nicht mehr gelang.