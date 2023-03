1 Die Feuerwehr Pleidelsheim musste am Montagabend gleich zweimal ausrücken. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Gleich zwei Unfälle haben sich am Montag kurz nacheinander zwischen den A81-Ausfahrten Pleidelsheim und Mundelsheim in Richtung Heilbronn ereignet. Erst um 18, dann um 18.30 Uhr. Ursache des ersten Unfalls war laut Polizei wohl ein Reifenplatzer am Auto eines 62-Jährigen. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Audi prallte zurück, wo er mit dem Mercedes eines 40-Jährigen zusammenstieß. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt 25 000 Euro.

Lastwagen schiebt drei Autos aufeinander

Beim zweiten Unfall wenig später wurden fünf Personen leicht verletzt, nachdem ein 58-jähriger Lastwagenfahrer nach Polizeiangaben vermutlich ein Stauende übersehen hatte. Ob es sich um den durch den ersten Unfall verursachten Stau handelte, kann die Polizei nicht gesichert sagen. Der Lastwagen fuhr einem Mercedes auf, gefahren von einem 37-Jährigen. Durch die Wucht wurde der Mercedes auf einen Skoda geschoben, in dem neben der 31-jährigen Fahrerin drei 24, 29 und 30 Jahre alte Frauen saßen. Der Skoda prallte wiederum auf den Peugeot eines 63-Jährigen. Der 37-jährige Mercedes-Fahrer und alle vier Frauen im Skoda wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Während der Aufnahme des zweiten Unfalls war die Autobahn für 45 Minuten gesperrt, dann wurde die linke Spur freigegeben. Da sich die Bergung des Sattelzugs verzögerte, wurde die gesamte Fahrbahn erst gegen 0.20 Uhr freigegeben. Die Feuerwehr Pleidelsheim war je mit 18 Personen vor Ort, die Autobahnmeisterei Ludwigsburg beim zweiten Unfall mit vier Mitarbeitern.