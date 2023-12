Führungswechsel bei Polizei: Beim neuen Revierleiter soll es menscheln

1 Norman Lehel fühlt sich längst pudelwohl in Marbach. Foto: Avanti/Ralf Poller

Norman Lehel ist seit Oktober Chef der Polizei in Marbach. Der 32-Jährige setzt auf Teamwork und hält es für wichtig, sich beim Thema Sicherheit mit den Kommunen zu vernetzen.











Norman Lehel ist mit seinen 32 Jahren der jüngste Revierleiter im Landkreis Ludwigsburg. Dennoch wirkt er in seinem neuen Amt als Chef der Polizei in Marbach wie ein alter Hase. Routiniert lächelt er für den Pressefotografen in die Kamera, kann über die Eigenheiten des Standorts in der Schillerstadt aus dem Stegreif referieren. Es klingt also kein bisschen aufgesetzt, wenn er sagt: „Ich habe mich hier komplett eingelebt, bin voll in den Themen drin.“