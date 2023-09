1 Lidl gehört wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm. Foto: IMAGO/mix1/IMAGO/mix1

Der Discounter Lidl bekommt einen neuen Chef für sein Deutschlandgeschäft. Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung tritt aus persönlichen Gründen zurück.











Der Discounter Lidl bekommt einen neuen Chef für sein Deutschlandgeschäft. Friedrich Fuchs soll den Posten am 1. Januar 2024 übernehmen. Aktuell verantwortet er noch die Geschäfte von Lidl Frankreich. Das bestätigte ein Sprecher des Discounters am Dienstag in Bad Wimpfen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.