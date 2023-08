1 Die Landespolizei könnte künftig von drei Frauen geführt werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Baden-Württembergs Polizei wird weiblich – zumindest, wenn es nach Innenminister Thomas Strobl (CDU) geht. Anfangen will er damit an der Spitze – im Landespolizeipräsidium, der Abteilung 3 des Ministeriums. In der wird Konzepte für die Innere Sicherheit des Landes entworfen, Strategien und Ziele für die Polizei entwickelt, die Beamtinnen und Beamte im Land kontrolliert. Derzeit wir die Abteilung von Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz, einer Verwaltungsjuristin, geführt, die selbst keine Polizeivollzugsbeamtin ist.