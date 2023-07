1 Im Ein- und Auspacken geübt: Stephan Haag und Konrektorin Christine Benz. Foto: Simon Granville

Sie soll Ludwigsburgs größte Grundschule werden, doch der Einzug in den Neubau der Fuchshofschule ist geplatzt. In den Ferien mussten die Lehrer gepackte Kisten wieder auspacken – und unterrichten jetzt im Interimszustand.









Es stehen viele Kartons im kleinen Rektorat von Stephan Haag. Auch im Sekretariat. Und auch in anderen Räumen der Fuchshofschule am Berliner Platz, die früher Zweigstelle der Oststadtschule war. Den neuen Namen bekam sie im Hinblick auf die Entwicklung des gleichnamigen riesigen Wohnparks – und im Zuge der Planung, dass der Name dann mit umzieht in ein auf 600 Kinder ausgerichtetes neues Gebäude. Zum Schuljahresbeginn hätte der Unterricht in dem fast in Sichtweite gelegenen Bau starten sollen. Stattdessen geht’s nun erst mal am Berliner Platz weiter: Lieferschwierigkeiten vereitelten, dass der Neubau wie geplant in den Sommerferien fertig wurde.