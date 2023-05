8 VfB-Torhüter Fabian Bredlow war einer der Erfolgsgaranten in Mainz. In unserer Bilderstrecke blicken wir auf den 4:1-Sieg zurück. Foto: Baumann

Nach dem 4:1-Sieg des VfB Stuttgart beim FSV Mainz haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.









Am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga war der VfB Stuttgart in Mainz zu Gast. Nach dem wichtigen 4:1 (1:1)-Auswärtserfolg kann der VfB am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim den Klassenerhalt perfekt machen. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.