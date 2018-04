Frühlingshafte Temperaturen in Stuttgart So traumhaft wird das Wetter zum Wochenende

Von aim 06. April 2018 - 12:30 Uhr

Endlich wieder möglich: Auf dem Schlossplatz sitzen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Foto: dpa

Lange hat es gedauert, nun ist es endlich so weit: Der Frühling hält in Stuttgart Einzug und bringt am Wochenende viel Sonne in die Stadt – sowie warme Temperaturen.

Stuttgart - Endlich ist es so weit: Die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite und zum Wochenende locken frühlingshafte Temperaturen in Stuttgart und der Region nach draußen.

Sonne satt am Wochenende

Auf eine klare Nacht folgt ein durchweg sonniger Samstag mit nur wenigen Wolken. „Wir rechnen mit Höchstwerten von 22 Grad“, sagt Christian Kronfeldner vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart. Auch in der Nacht zum Sonntag soll es klar bleiben. „Trotzdem fallen die Temperaturen auf 7 Grad in der Stadtmitte und auf 5 Grad im Stuttgarter Umland“, sagt der Meteorologe.

Lesen Sie hier: Beliebte Biergärten, Strandbars und Terrassen

Am Sonntag legt der Frühling sogar noch eine Schippe drauf: „Wir erwarten viel Sonne und die Temperatur steigt auf bis zu 23 Grad an“, sagt Kronfeldner. Das ideale Wetter, um die Grillsaison zu eröffnen oder dem Biergarten einen ersten Besuch abzustatten.

Angenehmer Start in die nächste Woche

Auch in der kommenden Woche hat die Sonnenbrille noch nicht ausgesorgt. Der Ausblick auf den Wochenstart verspricht angenehme Temperaturen. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst zwar mehr Wolken am Stuttgarter Himmel aber es soll trocken bleiben. Auch die Temperaturen sind vielversprechend: „Es bleibt bei knapp über 20 Grad“, sagt Kronfeldner.

Am Dienstag ziehen dagegen erste Wolken auf. „Außerdem können einzelne Schauer mit Böen auftreten“, sagt Kronfeldner, „die Höchsttemperatur liegt dann bei 17 Grad.“ Somit wäre es aber immer noch wärmer als in den vergangenen Wochen.