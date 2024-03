Er gilt vielen als Inbegriff und Ziel menschlicher Intimität. Was genau passiert beim Orgasmus im Gehirn? Was hat es mit der „Gender Orgasm Gap“ zwischen Männern und Frauen auf sich? Was unterscheidet die Geschlechter voneinander? Und welchen evolutionären Vorteil hat der sexuelle Höhepunkt? Frage und Antworten zu einem viel diskutierten Thema.

Die Temperaturen klettern, die Natur erwacht. Frühlingsgefühle steigern bei Menschen nicht nur die Laune, sondern (angeblich) auch die Libido und die Lust aufs Flirten. Passend zum Frühlingsanfang (20. März) ein paar Fakten zum Höhepunkt der sexuellen Lust – dem Orgasmus:

Was passiert beim Orgasmus im Gehirn?

Beim Sex bis hin zum Orgasmus wird im menschlichen Gehirn unter anderem eine Menge Dopamin ausgeschüttet. Dieses Glückshormon sorgt für eine Art Rauschzustand, sexuelle Erregung und gute Gefühle. Außerdem wird das Hormon Oxytocin, auch Kuschelhormon genannt, freigesetzt. Es unterstützt das Gefühl von Nähe und Geborgenheit und hemmt zudem die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol.

Auch Prolaktin wird ausgeschüttet. Dieses Hormon fördert unter anderem Beruhigung und Schlaf und führt vor allem bei Männern nach der Ejakulation zu einer Art Erregungsstopp. Nötig ist dann zunächst eine Erholungspause, bevor man wieder empfänglich für sexuelle Reize ist.

Orgasmus: griech., Höhepunkt der geschlechtlichen Erregung: Für den Duden ist die Sachlage glasklar – im wirklichen Leben ist das nicht immer so. Foto: Imago/Steinach

Wie lange dauert ein Orgasmus?

Bei Frauen kann der Höhepunkt allgemein länger anhalten als bei Männern. Ein weiblicher Orgasmus kann Studien zufolge etwa 20 Sekunden, aber auch länger zu fühlen sein, während er bei Männern oft nach ein paar Sekunden vorbei ist. Dafür geht es bei ihnen wiederum schneller: Es genügen oft wenige Minuten bis zur Ekstase, während bei Frauen in einer Studie von 2020 von etwa 13 Minuten die Rede ist.

Wer hat häufiger Orgasmen – Frauen oder Männer?

Bei Frauen kann der Höhepunkt allgemein länger anhalten als bei Männern. Foto: Imago/Yay Images

In heterosexuellen Beziehungen kommt der Mann zum sexuelle Höhepunkt. Diese Lücke zwischen Männern und Frauen nennt man „Gender Orgasm Gap“. Ein Forschungsüberblick aus dem Jahr 2022 zeigt als Ergebnis, dass beim Heterosex typischerweise zwischen 30 und 60 Prozent der Frauen kommen, bei den Männern sind es zwischen 70 und 100 Prozent. Die Orgasmus-Lücke schließe sich tendenziell mit zunehmender sexueller Erfahrung.

Die größten Unterschiede gibt demnach beim ersten Sex, bei dem nur sieben Prozent der befragten Frauen gegenüber 79 Prozent der Männer kamen. Der Auswertung zufolge erreichen Frauen mit festen Partnern eher einen Höhepunkt als mit unverbindlichen Bekanntschaften. Dies könne unter anderem daran liegen, dass Männer sich in festen Beziehungen tendenziell mehr um die Befriedigung ihrer Partnerin bemühen.

Täuschen Frauen häufiger einen Höhepunkt vor?

In heterosexuellen Beziehungen kommt der Mann zum sexuelle Höhepunkt. Diese Lücke zwischen Männern und Frauen nennt man „Gender Orgasm Gap“. Foto: dpa/Christophe Gateau

Häufig gilt das Vortäuschen eines Orgasmus in heterosexuellen Beziehungen als eher weibliches Thema. Nach Angaben einer ungarischen Forschergruppe haben ihn etwa 30 bis 70 Prozent der Frauen in ihrem Leben schon einmal simuliert. Der Umfrage aus dem Jahr 2022 zufolge ist Unsicherheit der häufigste Grund dafür.

Demnach gaben viele an, Angst zu haben, andernfalls als „dysfunktional“ zu gelten. Außerdem wollte eine Vielzahl der Frauen nach eigenen Angaben Konflikten aus dem Weg gehen oder das Selbstwertgefühl des Partners stärken.

Doch auch Männer spielen Dinge mitunter nur vor. So gaben die 18- bis 29-jährigen Teilnehmer einer 2016 veröffentlichten Umfrage aus Kanada an, bei etwa jedem vierten Geschlechtsakt in ihrer aktuellen Beziehung einen Orgasmus vorzutäuschen, am häufigsten bei vaginalem Sex. Die Gründe dafür variierten unter anderem zwischen wenig Erfahrung, schlechter Partnerwahl, geringem Verlangen und Unzufriedenheit mit der Beziehung.

Wie verändert sich das sexuelle Gefühl im Alter?

Grundsätzlich kann Lust und sexuelles Verlangen bei allen lange erhalten bleiben, doch erleben Menschen Orgasmen im hohen Alter weniger intensiv. Davon sind nach medizinischen Erkenntnissen Frauen und Männer gleichermaßen betroffen.

Daneben nimmt beim Mann auch die Erektionsfähigkeit mit dem Alter deutlich ab. Zudem steigt die Zeit, die es nach einer Ejakulation bis zur nächsten möglichen Erektion braucht. Bei Frauen sich mit zunehmendem Alter etwa die Befeuchtung der Vagina bei Erregung.

Gibt es ein Trend zu virtuellem Dating statt realer Kontakte?

Viele Menschen Orgasmen erleben Orgasmen im hohen Alter weniger intensiv Foto: Imago/McPhoto

Eindeutig: Ja. Forscher vermuten, dass die ausufernde Nutzung sozialer Medien, das permanente Serien-Streaming, das erotische Überangebot im Netz und die Flut an Dating-Apps und Online-Kontaktbörsen an dieser Entwicklung schuld sein könnten. An die Stelle realer physischer Kontakte ist die virtuelle Kommunikation getreten. Zwar sind immer mehr Menschen online, aber das Kennenlernen unter vier Augen und daraus resultierende sexuelle Kontakte bleiben oft auf der Strecke.

Simmt das: Je häufiger, desto besser?

Psychologen der York University in Kanada haben die Daten von 30 000 Amerikanern und ihrem Sexualleben über einen Zeitraum von 40 Jahren untersucht. Das Ergebnis: Bloß kein Stress im Bett! Einmal Sex pro Woche ist der Studie zufolge für eine glückliche Zweisamkeit völlig ausreichend. Ein Sex-Leben nach dem Motto „Je häufiger, desto besser“ wirke genauso kontraproduktiv wie weniger als einmal wöchentlich.

Info: Weiblicher Orgasmus

Orgasmus

„Frauen können vielleicht einen Orgasmus vortäuschen. Aber Männer täuschen ganze Beziehungen vor.“ Dieser Satz stammt von der US-Schauspielerin Sharon Stone, die durch ihre Rolle als männermordender Vamp Catherine Tramell in dem Erotik-Thriller „Basic Instinct“ aus dem Jahr 1992 berühmt wurde. Wenn es allein im Belieben der Frau liegt, ob sie will oder nicht, dann wäre der weibliche Orgasmus aus Sicht der Evolutionsbiologie ohne jeglichen Nutzen. Bei Männern ist die Sache völlig klar: Ohne Orgasmus gibt es keine Ejakulation, keine Reproduktion, keinen Nachwuchs. Aber wie ist es beim weiblichen Geschlecht?

Eisprung

Beim Menschen ist der weibliche Zyklus nicht von der sexuellen Praxis abhängig – bei anderen Säugetieren dagegen schon. Bei Kaninchen und Katzen beispielsweise wird der Eisprung (Ovulation, von lateinisch „ovulum“, Verkleinerungsform von „ovum“, Ei) durch die männliche Stimulation während des Deckaktes ausgelöst. Erst dadurch kommt es zur erfolgreichen Befruchtung der Eizellen, die in den Eierstöcken heranreifen. Anders als beim Menschen und bei vielen anderen Säugetieren erfolgt der Eisprung bei ihnen nicht zyklisch, sondern spontan. Die vom Männchen ausgelöste Ovulation wird auch männlich-induzierter Eisprung genannt. Er findet etwa beim Kaninchen zehn bis zwölf Stunden nach dem eigentlichen Deckakt statt.

Ursprung

Die Wiener Evolutionsbiologin Mihaela Pavclicev und der amerikanische Evolutionsbiologe Günter Wagner sind einmal der Frage nachgegangen, woher der weibliche Orgasmus kommt. Ihre These: Der weibliche Orgasmus sei ein Relikt aus der Evolutionsgeschichte. Für die menschliche Fortpflanzung habe er keinerlei Bedeutung mehr. Für ihre Studie „The Evolutionary Origin of Female Orgasm“ („Der evolutionäre Ursprung des weiblichen Orgasmus“) haben sie sich der komplexen Thematik von der Evolution im Tierreich aus genähert.

Weiblicher Zyklus

Nach Ansicht von Mihaela Pavlicev und Günter Wagner ist dieser vom Männchen ausgelöste Eisprung sehr viel älter als der Menstruationszyklus beim Menschen und bei den anderen Primaten. Menstruation meint die monatliche Regelblutung von Mädchen und Frauen im fruchtbaren Alter. Jeden Monat reift im weiblichen Zyklus eine Eizelle heran, die befruchtet werden kann. Gleichzeitig wandelt sich die Gebärmutterschleimhaut so um, dass sich eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Zur Mitte des weiblichen Zyklus (beim Eisprung) wird die Eizelle reif. Bleibt die Befruchtung aus, wird das neu gebildete Gebärmuttergewebe abgestoßen. Es kommt zur Regelblutung.

Evolution

Wer verstehen will, warum Weibchen bei Säugetieren – also auch Homo-sapiens-Weibchen – so sind wie sie sind, muss tief in die Evolutionsgeschichte zurückgehen: Menschen, Kaninchen und Katzen haben gemeinsame Vorfahren. Vor rund 70 Millionen Jahren, als die Dinosaurier die Erde beherrschten, spaltete sich der Stammbaum der Säugetiere auf. Aus Insektenfressern entwickelten sich die allerersten Primaten – winzige Halbaffen, die aufgrund des üppigen Nahrungsangebotes an Körpergröße und Gewicht zunahmen.

Ururahn

Mihaela Pavlicev und Günter Wagner glauben, dass die ersten säugenden Ururahnen des modernen Menschen bei der Fortpflanzung (Reproduktion) auf den weiblichen Orgasmus angewiesen waren. Beim Orgasmus werden weibliche Hormone wie Prolaktin und Oxytocin ausgeschüttet, die das Wachstum der Brustdrüsen anregen und die Produktion der Muttermilch fördern. Ohne diese Hormone wären der Eisprung der Frau und damit die Reproduktion evolutionsbiologisch unmöglich gewesen.

Primatenweibchen

Im Laufe der Evolution wurde die sexuelle Stimulation des Primatenweibchens durch das Männchen für die Fortpflanzung allerdings zunehmend unwichtiger. Während bei Nagern und Katzen alles beim Alten blieb, trat bei Primaten an die Stelle des spontanen der zyklische Eisprung. Irgendwann vor vielen Millionen Jahren schließlich war der weibliche Orgasmus für die Erhaltung der Art völlig überflüssig geworden. „Wichtig ist, dass der Vorgang damals anders aussah als der weibliche Orgasmus beim Menschen heute“, betonen Pavlicev und Wagner.

Sexual-Ratgeber

So spannend der wissenschaftliche Blick in die Urgeschichte auch ist, für das Sexualleben der modernen Frauen dürften die Erkenntnisse wenig hilfreich sein. Ob und wie intensiv sie sexuelle Lust empfinden, hängt weniger mit der Evolution zusammen als mit der Sensibilität, Zuwendung und dem Verständnis ihres Partners. Möglicherweise hätte der weibliche Orgasmus auch andere Funktionen übernommen, nachdem er für die Fortpflanzung entbehrlich geworden war.