23 DJ Josh Kochhann sorgte für Stimmung bei der SWR-3-Wasenparty im Wasenwirt. Foto: 7aktuell.de/Daniel Boosz

Ein volles Zelt und beste Stimmung: Am Samstagabend feierten die Wasengänger beim Wasenwirt die SWR-3-Wasenparty.

Stuttgart - Der Samstagabend beim Wasenwirt auf dem Frühlingsfest gehört dem SWR – und so hat der Radiosender auch an diesem Samstag wieder zur SWR-3-Wasenparty geladen.

Mit von der Partie waren an diesem Abend neben der Partyband „Die Grafenberger“ auch SWR-3-Moderator und DJ Josh Kochhann. Als DJ ist Kochhann ein alter Hase und SWR-Partygängern wohlbekannt – entsprechend gut ist die Stimmung auf seinen Partys.

Insgesamt drei Wochen geht das Frühlingsfest – zwei davon sind nun schon vorbei. Am 12. Mai ist Schluss mit der Sause auf dem Wasen. Dann müssen sich die Wasengänger wieder bis zum Herbst gedulden. Das Volksfest wird in diesem Jahr am 27. September eröffnen. Mit dabei an jedem Samstag wird natürlich die SWR-3-Wasenparty sein.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.