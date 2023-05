21 Waren am Donnerstag der Blickfang auf dem Wasen: Die Cosplayer der 501st Legion, dem weltgrößten Star-Wars-Kostümclub. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Da dürfte so mancher Frühlingsfestbesucher große Augen gemacht haben: Am Donnerstag fiel einer Horde Aliens auf den Cannstatter Wasen ein. Das steckt dahinter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











– Solche Trachten sieht man nicht mal auf dem Stuttgarter Frühlingsfest oft: Am Donnerstag bevölkerte eine ganze Horde teils düster aussehender Aliens den Cannstatter Wasen. So manch einem Besucher könnte es bei dem Anblick schon angst und bange geworden sein. Doch die Außerirdischen entpuppten sich letzten Endes als freund- und friedliche Cosplayer in „Star Wars“-Kostümen. Was steckt dahinter?