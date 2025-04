Zu Ostern zieht der Frühling ins Zuhause ein. Gerade zur Osterzeit taucht in so manch minimalistischem Haushalt das ein oder andere bunte Deko-Objekt auf. Inspirationen für die Osterdeko gibt es hier.

Vom Blumenstrauß über bunte Eier, die an Zweigen hängen, bis hin zu selbstgebastelten Kerzen - für Ostern wird nicht nur mit Kindern viel und gerne gebastelt. Welche Farben in der Osterzeit besonders angesagt sind, welche Alternative es zur traditionellen Osterdeko gibt und was man ganz einfach selbst basteln kann.

Welche Blumen als Osterdeko?

An Ostern bringen frische Frühlingsblumen gute Laune ins Haus. Die beliebtesten Frühlingsblumen zur Osterzeit:

Tulpen

Osterglocken

Perlhyazinthen

Ranunkeln

Krokusse

Primeln

Weidenkätzchen

Welche Farbe passt am besten zu Ostern?

Besonders mit Ostern verbunden wird die Farbe Grün. Denn Grün steht für Hoffnung. Auch Gelb und Orange werden häufig für die Osterdekoration verwendet, denn es bringt Helligkeit, Licht und Lebendigkeit in die eigenen vier Wände. Weiß steht für Reinheit und Neubeginn und wird deshalb auch häufig mit Ostern verbunden. Gemeinsam ergeben die vielen bunten Farben meist eine fröhliche und frühlingshafte Palette für die Dekoration.

Moderne Osterdeko: Weiß, Schwarz und Gold

Verspielte Formen und schlichte Farben – moderne Osterdeko setzt oftmals einen Kontrast. Sind zahlreiche Dekorationsgegenstände zur Osterzeit eher in Rosa, Gelb und Grün gehalten, lässt sich die Osterdeko in schlichten Farben auch gut in ein modernes, minimalistisches Wohnzimmer integrieren. So schmücken schwarze oder goldene oder gar gestreifte Eier hier den Osterstrauch. Wie wäre es mit Deko-Objekten in Beton-Optik? Kleine Häschen in Beton-Optik läuten die Osterzeit ein, sind trotzdem schlicht und fügen sich ideal in ein minimalistisches Zuhause ein.

Tierische Dekoration: Welche Tiere sind die beliebtesten für die Osterdeko?

Denkt man an Ostern, kommt einem natürlich gleich der Osterhase in den Sinn. Ob weiß oder braun, der Hase ist das beliebteste Motiv für tierische Osterdeko – auf Kissen, Bildern oder in Form von Deko-Figuren. Ebenfalls sehr beliebt ist das Huhn. Zahlreiche Dekorationselemente sind in Form von Hühnern zu finden. Häufig auch mit von der Partie: das Schaf.

DIY-Osterdeko basteln

Blumen in Eierschalen pflanzen

Sieht verspielt und zuckersüß aus: Wer seinem Esstisch etwas Oster-Charme verpassen möchte, greift zu leeren Eierschalen. Hier muss ein Teil der Schale abgetrennt werden. Nun gibt es zwei verschiedene Optionen: die Eierschalen können als Vase fungieren oder als Blumentopf. Möchte man Schnittblumen in den Schalen platzieren, einfach die Blumen entsprechend kürzen, denn lang dürfen sie für diese „Vasen“ nicht sein. Anschließend ein klein wenig Wasser in die Schale geben. Für den festen Stand sorgt der Eierkarton, in dem die Schalen platziert werden. Wer genug Zeit einplant, kann sich auch kleine Blumen oder Kräuter in einer Eierschale heranzüchten. Dafür muss etwas Erde in die Schale gefüllt werden, die anschließend Gesellschaft von einigen Samen bekommt. Auch eine kleine Blumenzwiebel kann hier eingesetzt werden. Mit etwas Liebe und Fürsorge sprießt schon bald das Grün aus den Eiern.

Optional kann auch ein Faden an die Eierschale angebracht werden, wodurch das sekbstgebastelte Deko-Stück zum Anhänger wird.

Kerzen in Eierschalen gießen

Auch als Kerzen machen sich Eierschalen wundervoll. Auch hier benötigt man leere Eierschalen, denen etwa das obere Drittel entfernt wird. Die Öffnung muss hier groß genug sein, damit die Kerzenflamme später nicht die Schale berührt. Nun gilt es, das Ei schön zu bemalen oder zu bekleben. Im Anschluss wird Kerzenwachs geschmolzen und wahlweise um Farbpigmente und Kerzenduft angereichert. Auch in diesem Fall müssen die Eierschalen für guten Halt in einem Eierkarton stehen. Im Inneren der Schale wird ein Kerzendocht befestigt und wenn das Wachs geschmolzen ist, kann es auch schon eingefüllt werden. Nun in Ruhe aushärten lassen und fertig ist die Oster-Kerze.

Osterkranz basteln

Spätestens zu Ostern zieht der Frühling im Zuhause ein. Ein Osterkranz an der Haustüre oder am Fenster heißt ihn gebührend willkommen. In Punkto Osterkranz ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ob der Kranz aus nackten oder grünen Zweigen bestehen soll, gänzlich aus Eiern gemacht wird, einfarbig oder bunt dekoriert wird, ist jedem selbst überlassen.

Beispielsweise lässt sich ein Osterkranz ähnlich binden wie ein Adventskranz. In diesem Fall kommen keine Tannenzweige an den Kranzrohling, sondern beispielsweise Eukalyptus- oder Weidenzweige. Ergänzt durch schöne Trockenblumenzweige und dekoriert mit einzelnen kleinen Ostereiern macht der Osterkranz optisch was her. Eine weitere Option wäre ein Kranz aus Eiern. Dafür kann aus festem Karton eine Grundlage geschaffen werden, auf der man die Eier anbringen kann. Kunst-Eier entweder selbstbemalen oder die bunt gestalteten Versionen fertig kaufen. Nun kann mit Heißkleber Ei an Ei auf den Papp-Rohling geklebt werden. Am Ende noch ein schönes Band um den Kranz binden und die Osterdekoration an die Tür hängen.

DIY Tischdeko zu Ostern: Osterhasen aus Servietten

Eine ganz simple Bastelei für den festlichen Tisch am Ostersonntag: Osterhasen aus Servietten. Tiere falten? Nein, viel einfacher. Hierfür benötigt man pro Sitzplatz lediglich ein Ei, eine schöne Stoffserviette und ein hübsches Band. Die Stoffserviette zusammenfalten, sodass sie in etwa die Breite des Eis hat. Im Anschluss einmal um das Ei wickeln und mit einem hübschen Band oben festbinden: Voilà. Schon liegt auf jedem Platz ein kleiner Hase.