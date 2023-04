Frühjahrsputz in Bonlanden

1 Das Fildorado in Filderstadt macht fünf Tage lang Frühjahrsputz. Foto: P. Steinheißer

Im Erlebnisbad in Filderstadt-Bonlanden werden in der kommenden Woche Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten ausgeführt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Es ist wieder so weit, das Fildorado taucht ab: In der Woche vom 24. April bis 28. April führt die Belegschaft des Sport- und Badezentrums gemeinsam mit vielen Handwerkerfirmen die anstehenden Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten aus. Anschließend werden alle Becken mit frischem Wasser gefüllt. Dafür müssen die Pforten des Sport- und Badezentrums an der Mahlestraße für fünf Tage komplett geschlossen werden. Ab Samstag, 29. April, steht das Fildorado dann allen Wasser-, Sauna- und Fitnessfans wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.