Die Feuerwehren mehrerer Kommunen werden am Sonntag zu einem Einsatz nach Gerlingen gerufen worden. In einer als Flüchtlingsunterkunft genutzten früheren Klinik brennt es.

Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren mehrerer Kommunen ist am Sonntagnachmittag auf die Gerlinger Schillerhöhe ausgerückt. Wie sich herausstellte hatte eine Kerze ein Holzregal in Brand gesteckt.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 16 Uhr ein Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Solitudestraße gemeldet worden. Die Einrichtung befindet sich in den ehemaligen Räumen der Klinik Schillerhöhe und damit in unmittelbarer Nachbarschaft der Schmieder Kliniken. Neben der Gerlinger Wehr waren die Feuerwehren aus Ditzingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Leonberg und Ludwigsburg alarmiert worden, außerdem der Leitende Notarzt aus Kornwestheim. Letztlich war die Gerlinger Wehr im Einsatz, alle anderen waren laut des Gerlinger Wehrsprechers in Bereitschaft.

Vermutlich eine Kerze setzt Holzregal in Brand

Wie sich am Einsatzort herausstellte, hatte eine Bewohnerin vermutlich eine Kerze unbeaufsichtigt in ihrem Zimmer brennen lassen. Die Kerze stand auf einem Holzregal, das schließlich aus noch unbekannter Ursache in Brand geriet. Der Hausmeister löschte den Brand noch vor Eintreffen der Wehr.

Alle 70 Bewohner, die sich in dem Gebäude befanden, hatten die Unterkunft verlassen, ehe die Wehr eintraf. Zwei Personen wurden laut der Feuerwehr zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Zimmer wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Das Zimmer ist laut Polizei derzeit nicht bewohnbar.