1 Karin Hoffmann kümmert sich um Anaya, seit sie zwei Monate ist. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wie ist das Ehrenamt als Patin eines Babys? Karin Hoffmann hat sogar zwei „Sonnenkinder“. Die Aufgabe ist der Rentnerin so ans Herz gewachsen, dass sie sich in einer Familie nun länger engagieren will als üblich.











Karin Hoffmann setzt sich die kleine Anaya auf den Schoß, vor sich eine Box mit Spielsachen. Die Ehrenamtliche zeigt der Einjährigen ein Plastikpüppchen: „Guck mal, die Puppe hat ein feines Kleidchen an, so wie Du heute“, sagt sie. Anaya greift sich die Figur, betrachtet sie kurz und wirft sie, ohne eine Miene zu verziehen, zurück in die Box. Karin Hoffmann reicht ihr einen Flummi. „Willst Du den auch aufräumen?“ Ja, will Anaya, er landet auch in der Box. So geht das ein Weilchen. Ihre große Schwester Alicia schaut amüsiert zu. Sie ist eigentlich immer dabei, wenn Karin Hoffmann kommt, um sich um ihr kleines Sonnenkind zu kümmern. Sonnenkinder heißt das Projekt der Caritas, das Ehrenamtliche im Rahmen der frühen Hilfen an Familien mit Baby vermittelt.