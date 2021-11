Frontalkollision mit Baum in Ostfildern

8 Die Ursache für den Unfall ist noch ungeklärt. Foto: SDMG / Kohls

Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Ostfildern (Kreis Esslingen) verstorben. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.















Ostfildern - Eine 84-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmittag bei der Breslauer Straße zwischen Ostfildern und Esslingen gegen einen Baum geprallt. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilte, kam die Seniorin gegen 12.10 Uhr kurz nach dem Ortsende in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen den Baum. Die Ursache für den Unfall ist noch ungeklärt, erklärt die Polizei.

Todesursache noch unklar

Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien. Bisher sei noch nicht sicher geklärt, ob die 84-Jährige tatsächlich an den Folgen ihrer Unfallverletzungen oder aus anderen gesundheitlichen Gründen starb, teilte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen mit.

Straßensperrung während der Einsatzmaßnahmen

Ihr Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen war die Breslauer Straße bis 13.30 Uhr voll gesperrt.