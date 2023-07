Foto: imago images/Cavan Images/Cavan Images via www.imago-images.de

Laut dem meteorolischen Kalender ist es Sommer, doch die letzten Tage waren von Temperaturen unter 20 Grad und Regenschauer geprägt. Was die einen freut – weil Niederschlag dringend notwendig war, trübt den anderen die Ferienfreude. Ob sich der Sommer schon verabschiedet hat?

„Der Sommer hat nur eine Delle“, erklärt Experte Uwe Schickedanz vom Deutschen Wetterdienst (DWD), „vorbei ist er Ende Juli sicher noch nicht.“

So wird das Wetter die nächsten Tage

Wärmer und sonniger soll es schon in der zweiten Wochenhälfte werden, prognostiziert Schickedanz: „Am Freitag gibt es beispielsweise am Oberrhein wieder Werte nahe 30 Grad erreicht.“ Allerdings folge dann auch schon die nächste Runde Schauer und Gewitter am Wochenende. Trotzdem zeigt sich der Meteorologe positiv mit Blick auf das Wetter. „Der Sommer präsentiert sich die nächsten Tage wie ein mitteleuropäischer Durchschnittssommer“, meint der Meteorologe.

Regen nicht unüblich für Juli

Im Durchschnitt ist auch die Menge an Niederschlag nicht unüblich, wie ein Blick auf die Daten unserer Klimazentrale verrät. „Im Gegensatz zu den Mitte des Monats gemessenen 35 Grad mag sich das Wetter der letzten Tage ungewöhnlich kühl anfühlen – im Langzeitvergleich ist es für Ende Juli allerdings durchaus normaler als die vorangegangene Hitze“, heißt es in dieser Analyse unserer Zeitung.