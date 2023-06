Fritz Keller zur WM 2022 in Katar

1 Fritz Keller spricht im Interview Klartext. Foto: Gottfried Stoppel

Verantwortlich für das deutsche WM-Desaster in Katar sind aus Sicht von Ex-DFB-Chef Fritz Keller Politiker und andere DFB-Funktionäre. „Das Team wurde zu Aktionen überredet“, kritisiert er.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Er spricht nach seinem Rücktritt vor anderthalb Jahren nur noch selten in der Öffentlichkeit. Aber wenn er’s tut, dann mit Klartext. Im Interview rechnet Ex-DFB-Präsident Fritz Keller nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar mit den Politikern und Fußballfunktionären ab. Sie seien es gewesen, die die Mannschaft zu Aktionen wie dem Tragen der One-Love-Binde oder der Geste des Mund-Zuhaltens überredet hätten, obwohl sich das Team intern uneins gewesen sei. Oliver Bierhoff und Hansi Flick hätten damit nichts zu tun.