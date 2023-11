Friseur in Großbottwar: Syrischer Figaro macht die Haare schön

1 Hereinspaziert: Ibrahim Albakkar empfängt die Kunden im eigenen Salon. Foto: privat

Ibrahim Albakkar hat einen langen Weg aus dem Bürgerkriegsland bis ins Zentrum von Großbottwar erfolgreich hinter sich gebracht. Der Familienvater hat sich zum Friseurmeister hochgearbeitet und ist seit zwei Jahren der Chef in einem eigenen Laden.











Ibrahim Albakkar hat solide Grundsätze: Der bald 39-Jährige möchte mit seiner Familie in Sicherheit und Frieden leben. Und er will der Ernährer für seine sechsköpfige Familie sein. Damit nicht genug: Albakkar will mit zwei Brüdern, die aktuell in Norwegen leben, auch die Eltern und die übrigen sechs Geschwister in Syrien unterstützen, die trotz jahrelangem Krieg im Heimatland geblieben sind.