Frisch Auf Göppingen verliert in Balingen: Frisch Auf mit klaren Nachteilen auf Torwart-Position

1 HBW-Keeper Mohamed El-Tayar hielt am Ende wichtige Bälle – er und sein Kollege Mario Ruminsky stachen die Frisch-Auf-Torhüter um Längen aus. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/EIBNER/Michael Schmidt

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison können die Handballer von Frisch Auf Göppingen Defizite auf der Torwart-Position nicht kompensieren – so setzt es auch bei Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten eine 29:30-Niederlage.











Frisch Auf Göppingen hat auch das zweite württembergische Handball-Derby im Jahr 2024 nicht gewinnen können: Dem 25:25 am Mittwoch daheim gegen den TVB Stuttgart folgte am Samstag eine 29:30(17:16)-Niederlage beim HBW Balingen-Weilstetten. Das Schlusslicht von der Zollernalb konnte durch seinen dritten Saisonsieg den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf vier Pluspunkte verkürzen und schöpft wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib. „Wir waren in dieser Saison so oft das bessere Team und hatten Pech, endlich haben wir uns einmal belohnt“, sagte der starke HBW-Torwart Mario Ruminsky. Er zeigte vor den 2350 Zuschauern in der ausverkauften Sparkassenarena elf Paraden, sein Kollege Mohamed El-Tayar vier. Das Balinger Duo stach damit das Göppinger Gespann Marin Sego und Bart Ravensbergen (gemeinsam nur drei gehaltene Bälle) um Längen aus.