Friedrichsbau-Varieté: Zauberhafter Maskenball

8 Mensch oder Tier? Die Vegas Showgirls tanzen über die Bühne des Varietés. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Batman, Zorro, Cro, Sido, Darth Vader und der Harlekin, sie alle tragen Masken. Sie verstecken und verbergen sich und können doch freier sein. Das Varieté singt ein Hohelied auf die Maskerade.











Es fühlt sich schon so weit entfernt an. Und doch ist es nicht lange her, als wir alle Masken trugen – um uns und andere zu schützen. Irgendwann hatten wir sie über. Nun sieht man sie kaum noch, streift sie kaum noch jemand über. Die Maske ist aber schon immer mehr gewesen als ein Schutz vor Viren und Bakterien. Rund um die Welt findet man sie. Für Zeremonien, fürs Spiel, für das Verkleiden, für das Begehren, sie verdeckt und enthüllt zugleich ein anderes Ich.