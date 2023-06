Bewaffnete Gewalt in der Region Stuttgart

1 Das Friedhofattentat in Altbach am 9. Juni beschäftigt die Politik. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Bei der Sondersitzung des Landtagsinnenausschusses verraten Landeskriminalamt und Polizei mehr darüber, was sie über die Hintergründe der schießwütigen Gruppierungen wissen. Banden sind es angeblich nicht – doch was sind sie dann?









Ist der Friedhofanschlag in Altbach nur ein „schlimmer und gravierender Einzelfall“ gewesen, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann zuletzt analysiert hat – oder hat es bei den Ermittlungen gegen zwei rivalisierende Gruppierungen, die sich in den vergangenen Monaten Schießereien geliefert haben sollen, sogar polizeiinterne Unzulänglichkeiten gegeben? Im Zuge der Sondersitzung des Innenausschusses am Mittwoch im Haus des Landtags richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Landeskriminalamt (LKA) – und dessen Erkenntnisse.