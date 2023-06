Friedhöfe in Stuttgart

16 Seit 1875 ruht der Dichters Eduard Mörike auf dem Pragfriedhof. Zwei Jahre vor seiner Beisetzung wurde der Friedhof eingeweiht. Er hat heute 29 000 Grabstellen.

Welche Berühmtheiten sonst noch auf Stuttgarter Friedhöfen ruhen, zeigen wir Ihnen in unsere Bildergalerie. Foto: PPFotodesign.com

Der Dichter Eduard Mörike, der Luftschiffbauer Ferdinand Graf von Zeppelin oder Gottlieb Daimler - sie alle fanden in Stuttgart ihre letzte Ruhestätte. Wir erinnern an bekannte Menschen, die auf Stuttgarts Friedhöfen begraben sind.









Stuttgart - Am Eingang des Pragfriedhofs stehen auf einer Hinweistafel aus schwarzem Marmor die Namen des Dichters Eduard Mörike, des Luftschiffbauers Ferdinand Graf von Zeppelin, von Albrecht Goes und Karl Gerok. Beide waren Theologen und Schriftsteller. Pfeile zeigen an, wo ihre Gräber zu finden sind. Doch auf dem Pragfriedhof ruhen noch sehr viel mehr Berühmtheiten – zum Beispiel der Maler Willi Baumeister (1889 bis 1955) oder die ermordete Opernsängerin Anna Sutter (1871 bis 1910).