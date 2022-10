1 Ales Bialiatski ist belarussischer Menschenrechtsanwalt und Aktivist. (Archivbild) Foto: imago images/TT/Anders Wiklund/TT via www.imago-images.de

Ales Bialiatski aus Belarus, die russische Organisation Memorial und die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties teilen sich den Friedensnobelpreis in diesem Jahr.















Der Friedensnobelpreis 2022 geht an Ales Bialiatski aus Belarus, die russische Organisation Memorial und die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

Die Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Ländern und hätten einen „außergewöhnlichen Beitrag“ geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren, hieß es in der Begründung.