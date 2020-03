1 Eine Mann wird zur Last gelegt, seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Foto: picture alliance/dpa/Federico Gambarini

Frickenhausen - Wegen des Verdachts der Bedrohung sowie wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Nürtingen gegen einen polizeibekannten, 23 Jahre alten Mann. Ihm wird zur Last gelegt, seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Schusswaffe bedroht zu haben.

Angaben der Polizei zufolge soll der Beschuldigte im Zuge bereits längere Zeit zurückliegender Auseinandersetzungen eine Pistole auf die 22 Jahre alte Frau haben. Nachdem diese am Freitag Anzeige erstattet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen. Ebenfalls durchsucht wurde die im selben Gebäude befindliche Wohnung einer 40 Jahre alten Bekannten, da dort ein Versteck der Waffe zu vermuten war. In dieser Wohnung wurde der Mann noch am selben Abend durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz widerstandslos festgenommen. Die Spezialkräfte waren Angaben der Polizei zufolge aufgrund der Erkenntnisse über die mögliche Bewaffnung des Tatverdächtigen angefordert worden. Bei der Durchsuchung wurden in der Wohnung der nun mitbeschuldigten Frau verschiedene Betäubungsmittel in geringen Mengen sowie mehrere scharfe Patronen gefunden.

Der unter anderem wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannte und vorbestrafte Deutsche, der zudem unter Bewährung steht, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.