Freudental - Eine 41-Jährige hat in Freudental (Kreis Ludwigsburg) ihren elf Jahre älteren Freund mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Der Mann trug schwere Verbrennungen davon. Die Motive der Frau sind völlig unklar, sie wurde am Sonntag in ihrer Wohnung festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mords und gefährlicher Körperverletzung.

Wie die Beamten mitteilen, hatte sich die Tragödie bereits Mitte vergangener Woche abgespielt. Die Tatverdächtige hatte den 52-Jährigen während eines Besuchs in ihrer Wohnung unvermittelt mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und sein T-Shirt angezündet. Der Mann schaffte es, sich seiner Oberbekleidung zu entledigen, und entsorgte diese in einem Mülleimer. Dennoch erlitt er schwere Verbrennungen. Nach dem Vorfall verließ der Mann zwar die Wohnung, einen Rettungsdienst oder die Polizei alarmierte er jedoch nicht. Das holten Verwandte nach, die den Mann am Samstag besuchten und dabei seine Wunden entdecken. In der Wohnung der Frau stellten Beamte den Brandbeschleuniger fest und beschlagnahmten diesen.