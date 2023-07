12 Klettern im Wald? In Herrenberg ist das möglich. Foto: factum/Archiv

Niedrige Inzidenzen, geöffnete Lokalitäten, sonnige Aussichten: Wer nach der langen Pause noch nicht weiß, was er unternehmen könnte – hier ein paar Tipps für Unternehmungen in der Region.









Region Stuttgart - Die Inzidenzen sind so weit gesunken, dass Unternehmungen möglich sind, die lange nicht erlaubt waren. Sogar Sonnenschein ist für die kommenden Tage angesagt. Warum also nicht Klettern im Schönbuch, Barfußlaufen in Weinstadt oder Golfen in Remseck? Hier einige Freizeittipps für das nahende lockere Wochenende.