1 Mit Helm und Gummistiefeln ausgerüstet können Interessierte bei verschiedenen Touren die Stuttgart-21-Baustellen erkunden. Foto: Julian Rettig/Julian Rettig

Stuttgart-21-Baustellen-Touren oder ein kleines aber feines Brezelmuseum: Auch bei Regenwetter hat die Region Stuttgart schöne Ausflugsziele zu bieten, die nicht jeder auf der Liste hat.









Wechselhaftes Wetter, aber keine Lust den Sommer in den eigenen vier Wänden zu verbringen? Dann raus in die Region. Wir zeigen Ihnen kleine, feine Museen, Kletterhallen, Forschertempel, in denen wetterunabhängig Spaß mit Kindern oder ohne haben können.