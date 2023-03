Freizeit in Stuttgart

1 Mit dem Sprung ins kühle Nass wird es in diesem Sommer nichts – zumindest nicht in Möhringen. Foto: imago images/7aktuell

Im Zuge der jährlichen Vorbereitungen sind massive Schäden am 50-Meter-Mehrzweckbecken des Möhringer Freibads entdeckt worden. Die Sanierung wird die gesamte Saison dauern. Und auch für Leuze-Fans gibt es schlechte Nachrichten.









Für Freibad-Fans ist es schon fast ein Schock: Im Zuge der jährlichen Vorbereitungen auf die kommende Saison sind irreparable Schäden am mittlerweile mehr als 30 Jahre alten Beckenkopf des 50-Meter-Mehrzweckbeckens in Möhringen festgestellt worden. Aus diesem Grund bleibt das Bad während der gesamten diesjährigen Saison geschlossen. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Abdichtung sowie die Fliesen innerhalb der Überlaufrinne seien aufgrund der Frosteinwirkung an vielen Stellen beschädigt. Eine Nutzung des Beckens sei darum nicht mehr möglich. Eine provisorische Reparatur sei geprüft worden, könne jedoch innerhalb der Sommersaison ohnehin nicht abgeschlossen werden. „Es bedarf einer nachhaltigen Sanierung des Beckenkopfs, durch die das Mehrzweckbecken noch mehrere Jahre bis zur geplanten Generalsanierung gemäß dem Bäderentwicklungsplan 2030 verlässlich nutzbar ist“, heißt es in der Mitteilung.

Auch für die Besucherinnen und Besucher des Leuze gibt es schlechte Nachrichten. Die Außensauna bleibt voraussichtlich bis Anfang 2024 geschlossen. „Nach gründlicher Untersuchung der Kelo-Sauna durch Statiker sowie eine auf derartige Holzbauten spezialisierte Firma wurden an statisch relevanten Bauteilen erhebliche Schäden festgestellt, sodass die Sauna bis auf die Bodenplattenkonstruktion demontiert werden muss“, schreibt die Stadt. Die Stuttgarter Bäder würden an gleicher Stelle eine neue Außensauna planen. Nach der Vergabe an ein Architekturbüro sei mit einer Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeit von etwa einem Jahr zu rechnen.