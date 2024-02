Freilichtbühne Killesberg in Stuttgart: Von der Spardawelt zur Bürger-Bühne

1 Stimmungsvoll: Die Freilichtbühne Killesberg im Sommer 2023 während eines Konzertes von Hubert von Goisern Foto: Lichtgut //Ferdinando Iannone

Die Freilichtbühne Killesberg hat einen neuen Sponsor: Statt der Sparda-Bank steht demnächst der Name des Maultaschenherstellers Bürger auf den Tickets für Stuttgarts schönste Open-Air-Bühne. Wie kam es zu dem Wechsel?











Stuttgarts schönste Open-Air-Bühne bekommt einen neuen Namenssponsor: Die Freilichtbühne Killesberg, die bis vor kurzem offiziell Spardawelt Freilichtbühne hieß, soll mit dem Start der Open-Air-Saison 2024 offiziell BÜRGER Freilichtbühne heißen. Dies bestätigten die städtische Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, die die Freilichtbühne betreibt, und die Bürger GmbH & Co. KG am Mittwochnachmittag auf entsprechende Anfragen unserer Zeitung. Nach der Bank mit Sitz in Frankfurt steht im Sommer also der Name des Maultaschenherstellers aus Ditzingen auf Konzertkarten. Im vergangenen Jahr traten unter anderem Die Toten Hosen gemeinsam mit Gerhard Polt, Hubert von Goisern sowie Fury in the Slaughterhouse in der Arena auf, die unbestuhlt bis zu 4500 und bestuhlt knapp 3000 Zuschauer fasst. In diesem Sommer ist unter anderem ein Konzert der Sportfreunde Stiller auf dem Killesberg geplant.