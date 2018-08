Freiburger Vermisstenfall Maria H. taucht nach fünf Jahren wieder auf

Von Eberhard Wein 31. August 2018 - 12:47 Uhr

Die Polizei hat mehr als fünf Jahre vergeblich nach dem Mädchen gesucht. Foto: dpa

Sie war 13, als sie mit einem fast 40 Jahre älteren Mann durchbrannte. Jetzt scheint Maria H. wieder zu Hause in Freiburg zu sein. Damit findet nach mehr als fünf Jahren einer der spektakulärsten Vermisstenfälle doch noch ein gutes Ende.

Freiburg - Die Kriminalpolizei und Interpol verfolgten ihre Spur quer durch Europa, die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ bat die Bevölkerung um Mithilfe, die Mutter fahndete auf eigene Faust im Internet nach Hinweisen: Jetzt ist die im Jahr 2013 verschwundene, damals 13-jährige Maria H. aus Freiburg, offenbar wieder wohlbehalten zu ihrer Familie zurückgekehrt. „Maria ist seit letzter Nacht wieder zuhause“, schrieb ihre Mutter auf ihrer Facebook-Seite. Sie habe über das Internet Kontakt zu ihrer Familie gesucht. „Ganz liebe Freunde haben sie letzte Nacht aus Mailand abgeholt.“ Exakt 1944 Tage sei das heute 18-jährige Mädchen verschwunden gewesen.

Ein Sprecher der Polizei in Freiburg bestätigte, dass die Familie die Ermittler über Marias Rückkehr informiert habe. „Die Kripo ist dabei, das zu überprüfen.“ Maria war am 4. Mai 2013 verschwunden, nachdem sie zuvor in einem Internetchat den fast 40 Jahre älteren Bernhard Haase aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen kennengelernt hatte. Die Polizei geht davon aus, dass Maria freiwillig mit dem als vorbildlichen Familienvater beschriebenen Elektriker verschwand. Später wurde das ungleiche Paar unter anderem in Polen gesehen.

Ob sich Maria bis zum Schluss in der Begleitung Haases befand, ist bisher unbekannt. Nach Haase wird wegen Kindesentziehung und des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Die Polizei habe momentan noch keine Informationen über den Verbleib des Mannes, sagte der Sprecher der Freiburger Polizei.