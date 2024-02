1 Der Hauptbahnhof in Freiburg (Archivbild). Foto: M-alliance / dpa/Rolf Haid

Ein 26 Jahre alter Mann ist in Freiburg in ein Gleisbett gestürzt und von einem herannahenden Güterzug überrollt worden. Der Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.











