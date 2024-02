Freiburg mit späten Ausgleich gegen Frankfurt: Schon wieder das Knie: Eintracht bangt um Sasa Kalajdzic

1 Sasa Kalajdzic am Boden. Mario Götze mit sorgenvollem Blick. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Blatterspiel

Ein Verletzungsschock und dreimal eine Führung hergeschenkt - Eintracht Frankfurt muss sich beim SC Freiburg mit einem Punkt begnügen. Die Hessen bangen zudem um Sasa Kalajdzic.











Dreimal hat Eintracht Frankfurt in Führung gelegen, dreimal hat der SC Freiburg sich zurückgemeldet. Beim 3:3 (2:2) am Sonntag rettete Michael Gregoritsch den Breisgauern in der Fußball-Bundesliga zumindest einen Punkt. Im Kampf um die erneute Qualifikation für den Europapokal kommen beide Mannschaften nicht so recht vom Fleck. Überschattet wurde die Partie von der wohl schweren Knieverletzung von Frankfurts Angreifer Sasa Kalajdzic, der schon nach elf Minuten ausgewechselt werden musste und später an Krücken auf die Bank zurückkehrte.