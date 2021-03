Daten zur Coronapandemie Vier Kreise in Baden-Württemberg überschreiten 100er-Inzidenz

In vielen Regionen des Landes steigen die Infektionszahlen weiter an. Am Mittwoch liegt die 7-Tage-Inzidenz in vier Kreisen über dem kritischen Wert von 100. Dort könnte bald die sogenannte „Notbremse“ in Kraft treten. Hier geht es zu den aktuellen Daten.