1 Der Mann wurde aus dem Flückigersee in Freiburg geborgen (Achivbild des Sees). Foto: imago images/Gianna Schade/Gianna Schade via www.imago-images.de

Die Leiche eines 20-Jährigen wure am Dienstag im Flückigersee in Freiburg gefunden. Feuerwehrleute bargen den Toten. Was über den Fall bislang bekannt ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fünf Tage nach einem Badeunfall in einem See in Freiburg im Breisgau haben Feuerwehrleute die Leiche eines vermissten jungen Mannes geborgen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 20-Jährige am Dienstag treibend im Flückigersee gefunden. Ein Mann habe die Leiche am Morgen entdeckt.