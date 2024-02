Freiberg im Euro-Fieber: Tedescos Teufel freuen sich auf Camp in Freiberg

1 Der Trainer Domenico Tedesco und die Roten Teufel wollen auf Freiberger Rasen in EM-Form kommen. Foto: Baumann Foto:

Der Trainer des belgischen Fußballnationalteams will am Wasen-Sportpark die Grundlage für erfolgreiche Euro legen und bedankt sich schon jetzt bei Helfern in der Region.











Link kopiert



Mit 38 Jahren ist Domenico Tedesco als Chef der belgischen Fußballmannschaft der jüngste Nationaltrainer der Welt. Er hat beim ASV Aichwald Fußball gespielt, in der Kreisliga A, und von da hat er den Sprung zum FV Zuffenhausen geschafft, in die Landesliga. Da war es nicht leicht, einen Star wie Kevin de Bruyne von sich zu überzeugen, der seit Jahren mit einem Startrainer wie Pep Guardiola beim englischen Topclub Manchester City arbeitet. Tedesco hat mit seinen Roten Teufeln aber eine überzeugende Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland abgeliefert und will jetzt in der Gruppe E gegen Teams wie Rumänien, die Slowakei und einen Playoff-Gegner, der im März ermittelt wird, eine neue goldene Generation formen.