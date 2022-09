1 Die Polizei hat in Freiberg nach einem erfolglosen Räuber gefahndet. Nun bittet sie um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Mann betritt einen Laden am Marktplatz in Freiberg am Neckar. Erst gibt er vor, etwas kaufen zu wollen. Dann bedroht er eine Angestellte mit einer Waffe.















Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend versucht, eine Drogerie in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu überfallen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter gegen 18.20 Uhr den Laden am Marktplatz betreten und zunächst zwei Artikel auf das Kassenband gelegt. Dann zückte er plötzlich eine graue Pistole und forderte von der 31-jährigen Kassiererin Bargeld. Da sich die Angestellte weigerte, die Einnahmen in eine Stofftasche, die der Räuber mitgebracht hatte, zu packen, verließ der Mann den Markt schließlich ohne Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er ist etwa 1,75 Meter groß und von breiter Statur. Er trug eine schwarze Wollmütze und war komplett schwarz bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0 800/11 00 225 entgegen.