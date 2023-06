1 Der Schütze drückte mehrfach ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Killig

Zwei Männer sind am Freitagabend am Marktplatz in Freiberg miteinander in Streit geraten. Zuerst schien der Konflikt beendet, doch plötzlich fallen Schüsse.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 22-Jähriger ist am Freitag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem ihm ein Unbekannter in Freiberg mehrfach mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen hatte. Nach Kenntnisstand der Polizei sollen der 22-Jährige und ein junger Mann am Marktplatz miteinander in Streit geraten sein. Dabei kam es wohl auch bereits zu Handgreiflichkeiten, allerdings trennten sich kurz darauf die Wege der beiden wieder.