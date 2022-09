5 Die Feuerwehr musste das Auto unter großem Aufwand aus dem Freiberger Bahnhof bergen. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch/Karsten Schmalz

Ein Auto ist die Treppen einer Bahnhofsunterführung in Freiberg am Neckar rückwärts runter gefahren und dann hängen geblieben. Erst die Feuerwehr konnte die Notlage beenden.















Ein Auto ist in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) rückwärts die Treppen einer Bahnhofsunterführung hinuntergefahren. Der Wagen blieb laut Polizei am Dienstagvormittag am Geländer hängen und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen wohl unverletzt, sagte eine Sprecherin. Ursache und Details waren zunächst unklar.