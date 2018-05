Freibad-Saison in Stuttgart eröffnet Sprung ins kalte Nass in Möhringen und auf dem Killesberg

Von Uwe Bogen 05. Mai 2018 - 16:09 Uhr

Bei bestem Badewetter sind Stuttgarts Wasserratten am Samstag zum Saisonstart in öffentliche Freibecken gesprungen. Optimal, weil keineswegs überfüllt, war’s im Freibad Möhringen. Dort hörte man aber auch kritische Töne.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Na endlich! Wasser marsch! Dass es beim Besuch eines Freibads nicht allein ums Schwimmen geht, wird gleich hinter der Absperrung des städtischen Badebetriebs in Möringen deutlich. Dort stoßen Stammgäste auf der Terrasse der Gaststätte mit Sekt auf die neue Saison an, die, wie man in dieser fröhlichen Runde findet, viel zu spät begonnen hat.

Mehr zum Thema

Obwohl es der wärmste April seit der Wetteraufzeichnung war, hatten die Verantwortlichen im Stuttgarter Rathaus nicht flexibel reagiert, wie dies in vielen anderen Städten selbstverständlich war. Es blieb beim späten Saisonstart am 5. Mai, und das auch nur in zwei städtischen Freibädern: in Möhringen und auf dem Killesberg. „Das ist doch typisch Stuttgart“, klagt eine Frau, die mit ihrer Sonnenliege das Bad in Möhringen betritt, „bei uns verschläft man das Wetter und streicht immer noch mehr Schwimmtage.“

Die ersten Schwimmer standen um 9 Uhr am Eingang

Was die Besucherin besonders ärgert: Am Preis der Dauerkarte habe sich nicht geändert, obwohl sie in Möhringen nun drei Wochen weniger baden könne als in früheren Jahren. Mit Spott erklärt die Frau die Rathaus-Logik: „Weil sie später die Bäder aufmachen, also nicht mehr im April wie früher, machen sie früher im Herbst zu – damit sparen die, doch für uns wird nichts günstiger.“

Um 9 Uhr morgens, als sich die Toren zum ersten Mal in diesem Jahr öffneten, standen die ersten Schwimmer schon am Eingang in Möhringen. Viele, die kommen, kennen sich und begrüßen sich beim Vornamen. Relativ ruhig blieb es bis zum Nachmittag. Draußen gab es genügend Parkplätze, und drinnen waren die besten Sonnenplätze noch frei. Die Wassertemperatur betrug 18 Grad.

Wärmer als auf Mallorca

Mit einem ersten Ansturm wird in Möhringen am Sonntag gerechnet, weil es sonnig und warm bleibt. Die Hochdruckbrücke steht. Am Sonntag soll es über 25 Grad warm werden – es ist Sommer im Mai. Damit ist das Wetter in Stuttgart besser als auf Mallorca, wo am Samstag gegen 14 Uhr gerade mal 16 Grad gemessen wurden.