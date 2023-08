1 Das Freibad in Asperg gehört zu den beliebteren im Kreis Ludwigsburg. Foto: Werner Kuhnle/Archiv

Die Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen 14-Jährigen. Er soll drei jüngere Mädchen unsittlich berührt haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 14-Jähriger hat drei jüngere Mädchen im Freibad in Asperg begrapscht. Die Kripo ermittelt nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Junge soll gegen 19.30 Uhr im Vorbeischwimmen eine Zwölfjährige berührt haben, das Mädchen nahm das als zufällig wahr. Dann aber griff der Junge einem gleichaltrigen Mädchen an den Po und drückte mit beiden Händen zu. Außerdem soll er mit beiden Händen am Oberkörper einer Elfjährigen entlang gefahren sein. Die Mädchen wehrten sich, auch andere Badegäste wurden aufmerksam. Weil der Tatverdächtige nicht aus dem Becken kommen wollte, rückte die Polizei an.