In seinen Filmen mimt Frederick Lau oft eher härtere Typen. Doch zum 45. Geburtstag seiner Frau Annika zeigte er jetzt seine romantische Seite: Mit herzlichen Worten und einer dicken Liebeserklärung gratulierte er ihr am 12. März ganz öffentlich.

"Gala"-Moderatorin Annika Lau hat zu ihrem 45. Geburtstag rührende Glückwünsche von ihrem Mann bekommen. Bei seiner Geschenkeauswahl war Schauspieler Frederick Lau (34) aber offenbar weniger romantisch.

Süße Worte, zwei Fotos und ein praktisches Geschenk

Mit zwei Pärchenbildern und dem Spruch "Ich bin nicht perfekt, aber ich habe eine wunderbare Frau, die nahe dran ist" garnierte der Filmstar am 12. März die öffentliche Gratulation auf seiner Instagram-Seite. Er widmete seiner Frau liebevolle Worte: "Die Liebe meines Lebens - hat heute Geburtstag! Du bist mein Zuhause - das, was mich am Boden hält und mich zu einem glücklichen Menschen macht - du bist alles! Was würde ich nur ohne dich tun!" Dazu bekräftigte er noch im schönsten Berlinerisch: "Ick liebe dir, meine unglaubliche Annika."

Mit den Worten rührte er nicht nur seine 260.000 Follower, sondern erreichte auch das Geburtstagskind. Die Moderatorin schickte ihm zurück: "Ich liebe dich. Danke!" Und verriet dann noch, was sie zusätzlich zu dem romantischen Instagram-Posting noch bekommen hat: "Und danke für den schönen Staubsauger zum Geburtstag." Woraufhin er schlicht erwiderte: "Ehrensache."

Sie haben drei Kinder

Das Paar ist seit 2013 liiert. Zwei Jahre später verkündeten der Schauspieler und die Moderatorin, die als Annika Kipp bekannt wurde, ihre Hochzeit. Drei Kinder krönten die Liebe: 2014 wurde Tochter Liselotta geboren, 2016 folgte Sohn Baz und 2019 Bruno. Nachdem sich die Moderatorin einige Jahre eher auf die Familie konzentriert hat, feierte sie 2022 ihr großes TV-Comeback. Bei RTL präsentiert sie seitdem ihre Sendung "Gala".