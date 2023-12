In der vergangenen Woche werden zwei Frauen in Zuffenhausen sexuell belästigt. Die Polizei konnte nun einen Verdächtigen festnehmen. Dabei handelt es sich um einen 14-Jährigen.

Polizeibeamte haben am vergangenen Freitag einen 14 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der vergangenen Woche mindestens zwei Frauen in Zuffenhausen sexuell belästigt zu haben.

Wie die Polizei bereits berichtete, hatte ein zunächst Unbekannter am Montag, 4. Dezember, eine 42-jährige Frau in der Stammheimer Straße sexuell belästigt. Die Frau war gegen 16 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihr der Täter von hinten mit beiden Händen an das Gesäß fasste. Als sie sich umdrehte, flüchtete er.

Lesen Sie auch

Zweiter Übergriff auch in der Stammheimer Straße

In einem weiteren Fall wurde eine 20-Jährige am Mittwoch, 6. Dezember, ebenfalls in der Stammheimer Straße sexuell belästigt. Die Frau war gegen 13.45 Uhr zu Fuß unterwegs, als ihr der Täter von hinten an das Gesäß fasste, sie an der Hüfte festhielt und auch versuchte, sie im Intimbereich anzufassen. Die Frau flüchtete in einen nahen Supermarkt und rief die Polizei.

Die Polizei kam nun im Rahmen ihrer Ermittlungen auf die Spur des 14-Jährigen, den sie am Freitagvormittag gegen 10 Uhr vorläufig festnahmen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.