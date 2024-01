Frauen-Bundesliga: Seltsames Geschäftsgebaren im Volleyball

1 Der Block von Allianz MTV Stuttgart steht: In den nächsten Wochen gibt es das Duell gegen den SC Potsdam in Dauerschleife. Foto: Imago/Nicol Marschall

Gegen Vizemeister SC Potsdam läuft ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung, gleichzeitig hilft die öffentliche Hand dem Champions-League-Kontrahenten von Allianz MTV Stuttgart, ein Finanzierungsloch zu stopfen. Dafür gibt es Kritik der Konkurrenten.











Ist das noch reizvoll? In den nächsten vier Wochen gibt es fünf Spiele zwischen den Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart und SC Potsdam – zweimal in der Champions League, zweimal in der Bundesliga, dazu im Pokalfinale. Und in den Play-offs um die Meisterschaft stehen im April womöglich weitere drei bis fünf Duelle an. „Irgendwann“, sagt SCP-Macher Eugen Benzel, „könnte es schon langweilig werden.“ Was allerdings nur die eine Seite der Medaille ist. Denn bis vor kurzem war fraglich, ob der SC Potsdam die Saison überhaupt würde zu Ende spielen können. Das dürfte nun gesichert sein, auf das Geschäftsgebaren des Vizemeisters schaut die Konkurrenz aber weiterhin mit Argwohn.