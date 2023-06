1 Scarlett S. ist seit sieben Wochen verschwunden. Foto: Polizeipräsidium Freiburg

Auf dem berühmten Schluchtensteig im Schwarzwald ist Anfang September eine junge Frau verschwunden. Die Polizei versucht, die Spur der Frau zu rekonstruieren – steht jedoch vor einem Rätsel.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Todtmoos - Eine junge Frau läuft durch den Schmidt’s Edeka-Markt in Todtmoos (Kreis Waldshut). Die Sonnenbrille hat sie ins dunkelblonde Haar gesteckt. Ihre Wanderhose ist halblang, auf dem Rücken hat sie einen roten Trekkingrucksack, eine Isomatte ist außen befestigt. Auf den Bildern der Überwachungskamera des Supermarkts ist gut zu erkennen, wie sie mit ihrem Handy und einem Fläschchen in der Hand am Ketchupregal vorbeiläuft und sich dann Richtung Kasse bewegt. Es ist der 10. September, 10.10 Uhr und das letzte Lebenszeichen von Scarlett S. Seither ist die 26-Jährige verschwunden, verschollen irgendwo auf dem Schluchtensteig zwischen Todtmoos und Wehr.